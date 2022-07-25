Как зерновое соглашение повлияет на цены: прогноз Минагрополитики
На мировые цены на зерно влияют несколько факторов. Зерновое соглашение и открытие украинских портов для экспорта - это один из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление министра аграрной политики Николая Сольского во время брифинга, который транслировался на Youtube.
"Открытие портов - это один из факторов в мире, который сейчас влияют на цену зерна. Их несколько, и все они чрезвычайно важны. Украинский фактор - один из них, один из важнейших", - сказал он.
Сольский напомнил, что после подписания соглашения 22 июля цены на зерно на бирже упали на 3-4 доллара. "Второй фактор, который влияет на поднятие цены - большая засуха в Европе, в том числе в наших соседних странах: Румыния, Венгрия", - сообщил он.
Министр также сказал, что страны, которые пополняют резервы, в этом году закупят еще больше зерна, и это повлияет на рост цены.
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"Как это на всех этих рынках происходить довольно трудно спрогнозировать. Мое личное мнение - цена имеет риск несколько глобально уменьшиться", - сказал министр и добавил, что для украинских фермеров она будет расти за счет падения стоимости логистики.
Сольский подтвердил, что мощности трех портов позволяют экспортировать примерно 3 млн тонн зерна в месяц. "Это на 99% будет зерно фермеров, которым будут заниматься в первую очередь частные структуры", - сказал он.
По его словам, предварительные оценки показывают, что это даст примерно 1 млрд долларов валютной выручки в месяц.
Как сообщало, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали соглашение, которое разблокирует экспорт украинского зерна по Черному морю.
В Украине ожидают, что соглашение по экспорту зерна, подписанное Украиной, Турцией, ООН и Россией, должно заработать уже на этой неделе.
Однако цена резко выросла после ракетного удара россиян по порту Одессы.