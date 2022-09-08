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"Зерновое соглашение" дает ожидаемый эффект, признаков его окончания нет, - Белый дом

Фото: США не видят признаков того, что зерновое соглашение может прекратить свою работу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты не видят никаких признаков того, что сделка по экспорту украинского зерна при посредничестве ООН рушится.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы не видим никаких признаков того, что сейчас он ("зерновой корридор", - ред.) разваливается, и на самом деле он дает ожидаемый эффект", — подчеркнул Кирби.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме пригрозил ограничить вывоз зерна из Украины якобы из-за того, что почти все зерно из Украины отправилось не в беднейшие страны, а в Евросоюз и заявил, что планирует обсудить это с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

У Зеленского заявили, что слова российского диктатора Владимира Путина об ограничении вывоза зерна из Украины являются безосновательными, но абсолютно прогнозируемыми. Российские власти своим шантажом в очередной раз пытаются снять с себя санкции.

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