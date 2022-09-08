"Зернова угода" дає очікуваний ефект, ознак її закінчення немає, - Білий дім

Сполучені Штати не бачать жодних ознак того, що угода з експорту українського зерна за посередництва ООН руйнується.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми не бачимо жодних ознак того, що зараз він ("зерновий коридор", - ред.) розвалюється, і насправді він дає очікуваний ефект", — підкреслив Кірбі.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін під час виступу на Східному економічному форумі пригрозив обмежити вивезення зерна з України нібито через те, що майже все зерно з України вирушило не в найбідніші країни, а в Євросоюз і заявив, що планує обговорити це з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

У Зеленського заявили, що слова російського диктатора Володимира Путіна про обмеження вивезення зерна з України є безпідставними, але абсолютно прогнозованими. Російська влада своїм шантажем в черговий раз намагається зняти з себе санкції.

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