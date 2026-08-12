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Зерновий термінал у Новоросійську призупинив роботу після атаки дронів, - Reuters

11:45 12.08.2026 Ср
1 хв
Власник термінала підтвердив пошкодження
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: зерновий термінал у Новоросійську призупинив роботу після атаки дронів (Getty Images)

Російський зерновий термінал Demetra Holding у Новоросійську призупинив роботу після нічної атаки українських дронів 12 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерела агентства у галузі, роботу термінала призупинили, а оцінка пошкоджень триває.

"Термінал призупинив роботу, наразі оцінюються завдані збитки", - повідомив співрохмовник.

Власник Demetra Holding підтвердив пошкодження термінала, але не уточнив їхній характер і відмовився від подальших коментарів.

Варто зазначити, що через порт Новоросійська проходить до третини російського експорту зерна.

Атака дронів на Новоросійськ

Нагадаємо, Сили оборони України цієї ночі уразили військово-морську базу РФ у Новоросійську - останній великий опорний пункт російського флоту на Чорному морі.

По визначених цілях відпрацювали реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи. Підтверджено влучання по позиціях протиповітряної оборони, причалах та інфраструктурі морського порту.

Пожежу в порту зафіксувала супутникова система NASA, яка відстежує вогнища займань і оцінює наслідки для довкілля. Знімки показали теплові аномалії одразу в кількох точках Новоросійська.

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Російська ФедераціяВійна в УкраїніАтака дронів