Зерновой терминал в Новороссийске приостановил работу после атаки дронов, - Reuters

По словам источника агентства в отрасли, работу терминала приостановили, а оценка повреждений продолжается.

"Терминал приостановил работу, сейчас оценивается нанесенный ущерб", - сообщил собеседник.

Владелец Demetra Holding подтвердил повреждение терминала, но не уточнил их характер и отказался от дальнейших комментариев.

Стоит отметить, что через Новороссийскский порт проходит до трети российского экспорта зерна.