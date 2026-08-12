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Зерновой терминал в Новороссийске приостановил работу после атаки дронов, - Reuters

11:45 12.08.2026 Ср
1 мин
Владелец терминала подтвердил повреждение
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: зерновой терминал в Новороссийске приостановил работу после атаки дронов (Getty Images)

Российский зерновой терминал Demetra Holding в Новороссийске приостановил работу после ночной атаки украинских дронов 12 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источника агентства в отрасли, работу терминала приостановили, а оценка повреждений продолжается.

"Терминал приостановил работу, сейчас оценивается нанесенный ущерб", - сообщил собеседник.

Владелец Demetra Holding подтвердил повреждение терминала, но не уточнил их характер и отказался от дальнейших комментариев.

Стоит отметить, что через Новороссийскский порт проходит до трети российского экспорта зерна.

Атака дронов на Новороссийск

Напомним, Силы обороны Украины этой ночью поразили военно-морскую базу РФ в Новороссийске - последний крупный опорный пункт российского флота на Черном море.

По определенным целям отработали реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы. Подтверждено попадание по позициям противовоздушной обороны, причалам и инфраструктуре морского порта.

Пожар в порту зафиксировала спутниковая система NASA, которая отслеживает очаги возгораний и оценивает последствия окружающей среды. Снимки показали тепловые аномалии сразу в нескольких точках Новороссийска.

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