Зерновой терминал в Новороссийске приостановил работу после атаки дронов, - Reuters

Российский зерновой терминал Demetra Holding в Новороссийске приостановил работу после ночной атаки украинских дронов 12 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам источника агентства в отрасли, работу терминала приостановили, а оценка повреждений продолжается.
"Терминал приостановил работу, сейчас оценивается нанесенный ущерб", - сообщил собеседник.
Владелец Demetra Holding подтвердил повреждение терминала, но не уточнил их характер и отказался от дальнейших комментариев.
Стоит отметить, что через Новороссийскский порт проходит до трети российского экспорта зерна.
Напомним, Силы обороны Украины этой ночью поразили военно-морскую базу РФ в Новороссийске - последний крупный опорный пункт российского флота на Черном море.
По определенным целям отработали реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы. Подтверждено попадание по позициям противовоздушной обороны, причалам и инфраструктуре морского порта.
Пожар в порту зафиксировала спутниковая система NASA, которая отслеживает очаги возгораний и оценивает последствия окружающей среды. Снимки показали тепловые аномалии сразу в нескольких точках Новороссийска.