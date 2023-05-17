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Зерновий коридор. З українського порту сьогодні вийде останнє судно в рамках угоди

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Одеса, Середа 17 травня 2023 08:46
Зерновий коридор. З українського порту сьогодні вийде останнє судно в рамках угоди Фото: з України 17 травня вийде останнє судно в рамках зернової угоди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

З України сьогодні, 17 травня, вийде останнє судно в рамках зернової угоди. З 18 травня Росія погрожує заблокувати коридор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник ООН у коментарі виданню заявив, що 17 травня з українського порту вийде останнє судно з українським продовольством.

Що відомо про угоду

Останній раз Україна, Туреччина, ООН та Росія продовжили дію зернової угоди у березні 2023 року. Україна заявила, що угода продовжена на 120 днів. При цьому Росія стверджу, що погодилася на 60-денне продовження, тобто до 18 травня.

Натомість РФ для продовження угоди висунула низку вимог, зокрема часткове зняття санкцій та відновлення власного експорту.

Минулого тижня у Стамбулі розпочалися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо продовження зернового коридору.

Посол України в Туреччині заявив, що Україна найближчими днями очікує на онлайн-переговори щодо продовження зернової угоди.

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