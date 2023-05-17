ua ru
Ср, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зерновой коридор. Из украинского порта сегодня выйдет последнее судно в рамках сделки

Новина українською →
Одесса, Среда 17 мая 2023 08:46
Зерновой коридор. Из украинского порта сегодня выйдет последнее судно в рамках сделки Фото: из Украины 17 мая выйдет последнее судно в рамках зерновой сделки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Из Украины сегодня, 17 мая, выйдет последнее судно в рамках зернового соглашения. С 18 мая Россия грозится заблокировать коридор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель ООН в комментарии изданию заявил, что 17 мая из украинского порта выйдет последнее судно с украинским продовольствием.

Что известно о соглашении

В последний раз Украина, Турция, ООН и Россия продлили действие зернового соглашения в марте 2023 года. Украина заявила, что соглашение продлено на 120 дней. При этом Россия утверждает, что согласилась на 60-дневное продление, то есть до 18 мая.

В то же время РФ для продления соглашения выдвинула ряд требований, в том числе частичное снятие санкций и возобновление собственного экспорта.

На прошлой неделе в Стамбуле начались переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по продлению зернового коридора.

Посол Украины в Турции заявил, что Украина в ближайшие дни ожидает онлайн-переговоры по продлению зернового соглашения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Российская Федерация зерновой коридор Турция
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 17 мая
Ситуация на фронте сегодня 17 мая
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса