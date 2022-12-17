"Зерновий коридор": Україна відправила ще чотири судна з пшеницею для Азії

Наразі в українських портах під обробкою перебуває 23 судна. На них завантажують 734 тисяч тонн української агропродукції.

По "зерновому коридору" рухаються три судна під завантаження 166 тисяч тонн агропродукції.

У Босфорі 92 судна очікують на інспекційну перевірку JCC. Черга продовжує зростати через штучне обмеження з боку Росії реєстрації на інспекцію.

Так, із 65 заявлених суден стороною країни-агресора було зареєстровано лише три на поточну добу. Така ситуація призводить до обмежень роботи українських портів і недоекспорту продукції мінімум в 3 млн тонн на місяць.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 558 суден, які перевезли 14 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна до кінця весни відправить близько 60 суден із зерном до країн Африки.

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