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"Зерновий коридор": Україна відправила ще чотири судна з пшеницею для Азії

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Субота 17 грудня 2022 15:09
"Зерновий коридор": Україна відправила ще чотири судна з пшеницею для Азії Фото: Україна відправила ще чотири судна з пшеницею для Азії (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

За дві доби з одеських портів вийшли ще чотири судна зі 145 тисяч тонн пшениці для країн Азії. Серед них балкер STAR EMERALD зі 71 тисячою тонн пшениці для Індонезії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури.

Наразі в українських портах під обробкою перебуває 23 судна. На них завантажують 734 тисяч тонн української агропродукції.

По "зерновому коридору" рухаються три судна під завантаження 166 тисяч тонн агропродукції.

У Босфорі 92 судна очікують на інспекційну перевірку JCC. Черга продовжує зростати через штучне обмеження з боку Росії реєстрації на інспекцію.

Так, із 65 заявлених суден стороною країни-агресора було зареєстровано лише три на поточну добу. Така ситуація призводить до обмежень роботи українських портів і недоекспорту продукції мінімум в 3 млн тонн на місяць.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 558 суден, які перевезли 14 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна до кінця весни відправить близько 60 суден із зерном до країн Африки.

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