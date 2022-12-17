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"Зерновой коридор": Украина отправила еще четыре судна с пшеницей для Азии

Новина українською →
Суббота 17 декабря 2022 15:09
"Зерновой коридор": Украина отправила еще четыре судна с пшеницей для Азии Фото: Украина отправила еще четыре судна с пшеницей для Азии (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

За двое суток из одесских портов вышли еще четыре судна из 145 тысяч тонн пшеницы для стран Азии. Среди них балкер STAR EMERALD с 71 тысяч тонн пшеницы для Индонезии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуру.

В настоящее время в украинских портах под обработкой находятся 23 судна. На них загружают 734 тысячи тонн украинской агропродукции.

По "зерновому коридору" двигаются три судна под загрузку 166 тысяч тонн агропродукции.

В Босфоре 92 судна ожидают инспекционную проверку JCC. Очередь продолжает расти из-за искусственного ограничения со стороны России регистрации на инспекцию.

Так, из 65 заявленных судов стороной страны-агрессора было зарегистрировано только три на текущие сутки. Такая ситуация приводит к ограничению работы украинских портов и недоэкспорту продукции минимум в 3 млн тонн в месяц.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 558 судов, которые перевезли 14 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина до конца весны отправит около 60 судов с зерном в страны Африки \.

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