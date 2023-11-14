UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Зерновий коридор": Україна з Британією створили спеціальний механізм страхування суден

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна та Британія домовилися про створення спеціального механізму у рамках "зернового коридору". Він передбачає знижки на вартість страхування для експортерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

Він зазначив, що українські захисники продовжують тримати відкритим "зерновий коридор". Ним скористалися вже 100 суден, які вивезли з українських портів понад 3,7 млн тонн продукції.

 

"За результатами домовленостей президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака Україна спільно з пулом британських страхових компаній створила спеціальний механізм. Він дозволить зробити знижку на вартість страхування від воєнних ризиків для експортерів усієї продукції з України", - розповів глава уряду.

Шмигаль уточнив, що така ініціатива зробить "зерновий коридор" доступнішим для широкого кола експортерів.

За словами прем'єра, уряд уже надав кошти, які будуть гарантією покриття збитків. У механізмі задіяно Експортно-кредитне агентство, "Укргазбанк", "Укрексімбанк", "DZ банк" та пул з 14 страхувальників. Також у створенні механізму допоміг Європейський банк реконструкції та розвитку.

"Зерновий коридор"

Нагадаємо, ще в середині липня Росія вирішила вийти із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем.

Після цього Україна вирішила запустити експорт без поновлення участі Росії у "зерновій угоді".

Окупанти всіляко намагаються перешкоджати роботі "зернового коридору". Зокрема, вони скидають неподалік маршруту авіабомби. Також нещодавно ворог ударив ракетою по цивільному судну в Одеській області.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное мореВеликобританіяДенис Шмигальзерновий коридорВійна Росії проти України