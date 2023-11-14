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"Зерновой коридор": Украина с Британией создали специальный механизм страхования судов

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина и Британия договорились о создании специального механизма в рамках "зернового коридора". Он предусматривает скидки на стоимость страхования для экспортеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Он отметил, что украинские защитники продолжают держать открытым "зерновой коридор". Им воспользовались уже 100 судов, которые вывезли из украинских портов более 3,7 млн тонн продукции. 

 

"По результатам договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака Украина совместно с пулом британских страховых компаний создала специальный механизм. Он позволит сделать скидку на стоимость страхования от военных рисков для экспортеров всей продукции из Украины", - рассказал глава правительства. 

Шмыгаль уточнил, что такая инициатива сделает "зерновой коридор" более доступным для широкого круга экспортеров. 

По словам премьера, правительство уже выделило средства, которые будут гарантией покрытия убытков. В механизме задействованы Экспортно-кредитное агентство, "Укргазбанк", "Укрэксимбанк", "DZ банк" и пул из 14 страхователей. Также в создании механизма помог Европейский банк реконструкции и развития. 

"Зерновой коридор"

Напомним, еще в середине июля Россия решила выйти из "зерновой сделки", которая позволяла экспортировать украинское зерно по Черному морю. 

После этого Украина решила запустить экспорт без возобновления участия России в "зерновой сделке". 

Оккупанты всячески пытаются препятствовать работе "зернового коридора". В частности, они сбрасывают неподалеку от маршрута авиабомбы. Также недавно враг ударил ракетой по гражданскому судну в Одесской области

 

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