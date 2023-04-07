Зерновий коридор. У Туреччині підтримали вимоги Росії розблокувати експорт

Сьогодні в Анкарі відбулася зустріч глави МЗС Туреччини та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. За словами Чавушоглу, Туреччина має намір продовжити угоду під егідою ООН для експорту українського продовольства.

Турецький міністр погодився з Лавровим щодо необхідності зняття обмежень на експорт російського зерна та добрив. Чавушоглу заявив, що це нібито необхідно зробити, що дія "зернового коридору" була продовжена.

Нагадаємо, у березні міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що "зернову угоду" продовжили на 120 днів.

Проте Росія стверджує, що нібито давала згоду на продовження угоди лише на 60 днів. Пізніше Москва показала перелік вимог щодо "зернової угоди" і погрожує вийти з угоди, якщо їх не виконуватимуть.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.