"Зерновий коридор": сьогодні з портів України вийшли 5 суден

В рамках "зернового коридору" з портів України сьогодні, 2 жовтня вийшли ще п'ять суден. Вони перевозять агропродукцію для країн Африки та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства інфраструктури.

При цьому сьогодні до порту "Чорноморськ" прибуло під завантаження судно NEW ISLAND, яке є вже п'ятим судном, зафрахтованим Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Після завантаження пшеницею воно відправиться в Сомалі.

"Сьогодні в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 5 суден. На їх борту 114,7 тис. тонн агропродукції для країн Африки та Європи", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, серед них балкер ARGO 1, який перевозить 31 тисячу тонн кукурудзи до Єгипту, та балкер DOGA K з 10 тисячами тонн пшениці для Тунісу.

Фото: сьогодні з портів України вийшли 5 суден (facebook.com/MinInfra.UA)

Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокувала експорт українського зерна Чорним морем. Перше судно із зерном із порту "Одеса" вийшло 1 серпня.

Всього з портів України вийшли вже 257 суден з продовольством, яке було направлене до країн Азії, Європи та Африки.

Додамо, раніше міністр аграрної політики України Микола Сольський розповів, чи продовжать зернову угоду.

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