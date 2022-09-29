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Путін "психічно нестабільний": глава Мінагрополітики не впевнений у продовженні зернової угоди

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Україна, Четвер 29 вересня 2022 13:04
Путін "психічно нестабільний": глава Мінагрополітики не впевнений у продовженні зернової угоди Фото: міністр аграрної політики України Микола Сольський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, що не може передбачити, чи буде продовжено укладену за посередництвом ООН та Туреччини угоду з експорту зерна через Чорне море, оскільки президент Росії Володимир Путін занадто "психічно нестабільний".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Виступаючи на Future of Food and Farming у Парижі, Сольський сказав, що "важко обговорювати" шанси на продовження угоди, яка дозволяє Україні вести морську торгівлю, незважаючи на її війну з Росією, термін дії якої закінчиться у листопаді.

"Завжди можна обговорити ці можливості із психічно здоровою людиною. У даній ситуації все не так", - сказав Сольський.

Незважаючи на згоду на угоду в липні, Путін в останні тижні піддав її критиці, стверджуючи, що переважна більшість експортованого зерна йде в багаті країни Європи, а не вразливі країни, які найбільше його потребують. Такі зауваження викликали сумніви у тому, що угода діятиме.

"Дуже складно щось планувати", - сказав Сольський. Він додав, що Україна працює з ООН та Туреччиною над продовженням угоди, яка має життєво важливе значення для української економіки та країн із неблагополучною продовольчою безпекою, особливо в Африці.

"Я думаю, що продовження угоди буде для нас дуже тривожним питанням до моменту її підписання. У нас буде розуміння, станеться це чи ні ближче до кінця (дії угоди, - ред.)", - сказав він.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокувала експорт українського зерна Чорним морем. Перше судно із зерном із порту "Одеса" вийшло 1 серпня.

Майже за два місяці роботи "зернового коридору" з українських портів вийшли 238 суден із 5,46 млн тонн агропродукції.

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