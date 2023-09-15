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Зерновий коридор: ще одне судно вийшло з морського порту України

П'ятниця 15 вересня 2023 22:18
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Зерновий коридор: ще одне судно вийшло з морського порту України Фото: ще одне судно вийшло з морського порту України (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Іван Носальський

Балкер PUMA сьогодні, 15 вересня, вийшов з Одеського морського порту. Він прямує до Босфору зерновим коридором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова у Facebook.

За його словами, на борту судна знаходиться 16 тисяч тонн металу та 14 тисяч тонн ріпаку.

Кубраков уточнив, що балкер зайшов до Одеського морського порту 19 лютого 2022 року і не міг вийти звідти через початок повномасштабного вторгнення Росії до України.

За словами міністра, зерновий коридор зараз насамперед використовують для евакуації суден, які знаходилися в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент початку повномасштабного вторгнення.

Наразі Україна розглядає можливість використовувати коридор і для цивільних суден, які перевозять невійськові вантажі, зокрема зерно, переважно до країн Африки та Азії.

"З 15 серпня тимчасовим коридором скористалося вже 4 судна. Цей шлях уже пройшли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкери PRIMUS та ANNA-THERESA з OCEAN COURTESY 16, 27 серпня та 1 вересня відповідно", - нагадав міністр.

Експорт зерна з України

Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна, яка діяла в Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії.

Такі заходи ввели ще навесні, оскільки українське зерно сильно впливало на ціни на внутрішньому ринку країн.

У свою чергу, Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що продовжують такі обмеження вже самостійно.

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