"Зерновий коридор" продовжить роботу у 2023 році: страховики зберегли умови
Програма страхування, що забезпечує покриття вантажів через український експортний коридор зерна, діятиме наступного року без підвищення ставок, повідомив Ascot, андеррайтер Lloyd's of London.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Двадцять одна страхова компанія є частиною механізму, який очолює Ascot та організовує брокер Marsh.
Судна, що входять до трьох українських портів, які є частиною угоди, яку підтримує ООН, зазвичай вимагають, щоб їхні банки мали різні страхові поліси, у тому числі страхування корпусу та вантажу, яке оновлюється кожні сім днів.
Очікується, що ставки військового та іншого страхування наступного року різко зростуть у всіх напрямках через війну, стихійні лиха та високу інфляцію.
"Підприємство AsOne у Чорному морі продовжуватиме свою роботу без будь-яких запланованих підвищень рейтингу", - повідомив агентству Reuters Кріс Макгілл, голова вантажного відділу Ascot.
Авіаційні та морські військові страховики стурбовані тим, що перестраховики, які страхують страховиків, виключать увесь регіон України, Росії та Білорусії, коли 1 січня договори перестрахування будуть продовжені.
Але Макгілл сказав, що продукт був створений таким чином, що страховики, які беруть участь у програмі, поділяють ризик без необхідності перестрахування.
Нагадаємо, з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 574 судна, які експортували 14,6 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
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