ua ru
Чт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Зерновой коридор" продолжит работу в 2023 году: страховщики сохранили условия

Новина українською →
Украина, Четверг 22 декабря 2022 13:01
"Зерновой коридор" продолжит работу в 2023 году: страховщики сохранили условия Фото: экспорт зерна из Украины продолжится в 2023 году без изменения ставок страхования (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Программа страхования, обеспечивающая покрытие грузов через украинский экспортный коридор зерна, будет действовать в следующем году без повышения ставок, сообщил Ascot, андеррайтер Lloyd's of London.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Двадцать одна страховая компания является частью механизма, который возглавляет Ascot и организует брокер Marsh.

Суда, заходящие в три украинских порта, которые являются частью соглашения, поддерживаемого ООН, обычно требуют, чтобы их банки имели различные страховые полисы, в том числе страхование корпуса и груза, которое обновляется каждые семь дней.

Ожидается, что ставки военного и другого страхования в следующем году резко вырастут по всем направлениям из-за войны, стихийных бедствий и высокой инфляции.

"Предприятие AsOne в Черном море будет продолжать свою работу без каких-либо запланированных повышений рейтинга", - сообщил агентству Reuters Крис Макгилл, глава грузового отдела Ascot.

Авиационные и морские военные страховщики обеспокоены тем, что перестраховщики, которые страхуют страховщиков, исключат весь регион Украины, России и Белоруссии, когда 1 января договоры перестрахования будут продлены.

Но Макгилл сказал, что продукт был создан таким образом, что страховщики, участвующие в программе, разделяют риск без необходимости перестрахования.

Напомним, с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 574 судна, которые экспортировали 14,6 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
DAILY
Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции
Юлия Акимовакорреспондент Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции