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Зерновий коридор. ООН запропонувала Україні та РФ "взаємовигідну" угоду, - Reuters

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Середа 31 травня 2023 19:35
Зерновий коридор. ООН запропонувала Україні та РФ "взаємовигідну" угоду, - Reuters Фото: зерно (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

ООН запропонувала сторонам "зернової угоди" - Києву, Москві та Анкарі - розпочати підготовчу роботу для транзиту російського аміаку через Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланям на Reuters.

За даними видання, це нібито дозволить врятувати угоду, яка дозволяє безпечний чорноморський експорт зерна. Джерело Reuters також заявляє, що Україна та Туреччина нібито вже погодились на дану пропозицію, і ООН чекаю відповіді від РФ.

Офіційно в ООН дану інформацію наразі не прокоментували.

Зернова угода

У липні 2022 року почав дію так званий "зерновий коридор", який відкрив для судноплавства три порти Великої Одеси. Завдяки цьому Україна змогла вивезти більше 30 млн тонн продовольства.

17 травня 2023 року Україна, Росія, Туреччина та Організація Об'єднаних Націй в черговий раз досягли угоди про продовження "зернової угоди".

Також з 2 травня по 5 червня 2023 діє регламент ЄС, що забороняє вільний обіг насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України в Болгарію, Польщу, Румунію, Угорщину та Словаччину. Але ці продукти можуть провозитись транзитом через території цих п'яти країн.

Раніше Єврокомісія виділила 100 мільйонів євро на підтримку фермерів ЄС. Рішення спрямоване на те, щоб розрядити обстановку довкола українського зерна

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ООН Російська Федерація зерновий коридор Турция
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