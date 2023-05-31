Зерновой коридор. ООН предложила Украине и РФ "взаимовыгодное" соглашение, - Reuters

ООН предложила сторонам "зернового соглашения" - Киеву, Москве и Анкаре - начать подготовительную работу по транзиту российского аммиака через Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, это якобы позволить спасти сделку, которая позволяет безопасный черноморский экспорт зерна. Источник Reuters также заявляет, что Украина и Турция якобы уже согласились с этим предложением, и ООН жду ответа от РФ.

Официально в ООН данную информацию пока не прокомментировали.

Зерновое соглашение

В июле 2022 года начал действие так называемый "зерновой коридор", открывший для судоходства три порта Большой Одессы. Благодаря этому Украина смогла вывезти более 30 млн. тонн продовольствия.

17 мая 2023 года Украина, Россия, Турция и Организация Объединенных Наций в очередной раз достигли соглашения о продлении "зернового соглашения".

Также со 2 мая по 5 июня 2023 года действует регламент ЕС , запрещающий свободное обращение семян пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию. Однако эти продукты могут провозиться транзитом через территории этих пяти стран.

Ранее Еврокомиссия выделила 100 миллионов евро в поддержку фермеров ЕС . Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.

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