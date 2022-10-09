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"Зерновий коридор": з одеських портів вийшло ще 13 суден з продовольством

Фото: з одеських портів вийшли 13 суден "зерновим коридором" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З портів Одеської області в рамках "зернового коридору" вийшли ще 13 суден з продовольством. Вони прямують до країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури в Telegram.

Судна з агропродукцією вийшли з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ". На їх бортах знаходиться 230,7 тисячі тонн продовольства.

Серед суден, які вирушили, балкери ARGONAUT, на борту якого 71 тисяча тонн пшениці для Індонезії, ALI A (7 тисяч тонн пшениці для Лівану) та MEHMET BEY (8 тисяч тонн сої для Єгипту).

З початку дії "зернового коридору" з портів України вийшли 305 суден, які експортували 6,8 млн тонн продовольства.

Фото: з портів Одеської області вийшли 13 суден (/t.me/miUkraune)

Нагадаємо, вчора з одеських портів вийшли 7 суден з зерном для країн Азії та Європи.

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Порт Південний