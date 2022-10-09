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"Зерновой коридор": из одесских портов вышло еще 13 судов с продовольствием

Фото: из одесских портов вышли 13 судов "зерновым коридором" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из портов Одесской области в рамках "зернового коридора" вышли еще 13 судов с продовольствием. Они направляются в страны Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры в Telegram.

Суда с агропродукцией вышли из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск". На их бортах находится 230,7 тысяч тонн продовольствия.

Среди отправившихся судов балкеры ARGONAUT, на борту которого 71 тысяча тонн пшеницы для Индонезии, ALI A (7 тысяч тонн пшеницы для Ливана) и MEHMET BEY (8 тысяч тонн сои для Египта).

С начала действия "зернового коридора" из портов Украины вышли 305 судов, экспортировавших 6,8 млн тонн продовольствия.

Фото: из портов Одесской области вышли 13 судов (/t.me/miUkraune)

Напомним, вчера из одесских портов вышли 7 судов с зерном для стран Азии и Европы.

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Порт Южный