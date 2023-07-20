Зерновий коридор. Ніхто з міжнародних партнерів поки не готовий охороняти судна, - посол

Ніхто з міжнародних партнерів поки не готовий охороняти судна у рамках можливої альтернативної "зернової угоди" без РФ. Україна теж поки немає таких військових можливостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Туреччині Василя Боднара під час брифінгу.

"Ніхто сьогодні з міжнародних партнерів не готовий взяти на себе відповідальність за фізичну охорону суден чи вступати у збройні сутички з Росією. Бойові дії веде тільки Україна. На жаль, у нас спроможностей для забезпечення кораблів військовим способом немає", - сказав він.

На думку посла, для відновлення експорту української продукції морем потрібно шукати шляхи вирішення у рамках існуючого формату.

"Ми сподіваємося, що турецька сторона проведе переговори з країною-агресором і все-таки зможе переконати її повернутися до попередньо досягнутих домовленостей. Альтернативні шляхи також мають бути розроблені, які будуть більш безпечні", - додав Боднар.

Дипломат наголосив, що найбільш проблемним питанням залишається страхування суден, які будуть заходити у Чорне море. Він зазначив, що Україна пропонує рішення у вигляді створеного фонду страхування. За його словами, вже є декілька компаній, які готові приєднатися до ініціативи.

Вихід Росії з "зернової угоди"

Росія цього тижня оголосила про свій вихід з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти протягом трьох днів обстрілюють Одесу та область, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. Проте Росія вже пригрозила, що буде атакувати кораблі, які йтимуть до українських портів.

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