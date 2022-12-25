"Зерновим коридором" з портів України вивезено понад 15 млн тонн агропродукції

Завдяки "зерновій угоді" з українських портів протягом кількох останніх місяців вивезено понад 15 млн тонн агропродукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке новинне агентство Анадолу.

За інформацією агентства, цю цифру озвучив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Аділь Караїсмаїлоглу. Він нагадав, що з 1 серпня до 25 грудня цьогоріч з портів України вийшли 585 суховантажів. Загалом "зерновим коридором" транспортовано 15,8 млн тонн 13 різновидів агропродукції. Водночас до турецьких портів прибуло 171 суховантажне судно. "У Туреччину поставили 15% усієї вивезеної по "зерновому коридору" продукції. До країн Африки відправили 12%, Азії - 29%, країн Європи - 44%", - зазначив міністр.