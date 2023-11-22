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Зерновики просять УЗ не підвищувати тариф на вантажні перевезення

Середа 22 листопада 2023 12:56
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Зерновики просять УЗ не підвищувати тариф на вантажні перевезення Фото: зерновики просять УЗ не підвищувати тариф на вантажні перевезення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Українська зернова асоціація стурбована намірами державного монополіста АТ "Укрзалізниця" підвищити на 20% тарифи на вантажні залізничні перевезення наступного року, а також штучним підвищенням вартості на використання вантажних вагонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву асоціації.

"Такі кроки призведуть до здорожчання логістики для аграріїв, яка вже зараз з’їдає левову частку експортної ціни зерна і робить його вирощування збитковим. В умовах, коли експорт зернових та олійних значно обмежений через війну і дорогу логістику (високі тарифи на фрахт суден і страхування через ризики війни), аграрії цього року фактично продовжують працювати в збиток", - наголошують в асоціації.

За оцінками фахівців, втрати у сільському господарстві через зменшення виробництва, блокаду портів та здорожчання виробничих факторів перевищують $25 млрд. При цьому втрати від недоотриманого врожаю агрокультур оцінюються у понад $10 млрд.

Водночас, внаслідок військової агресії російської федерації, Україна втратила близько 25-30% посівних площ, що вже призвело до суттєвого зниження виробництва зерна.

"Підвищення залізничних тарифів на вантажні перевезення та здорожчання вартості використання вагонів заведе аграріїв у ще більші збитки і вони скоротять посівні площі під урожай 2024 року. В умовах, коли експорт зернових та олійних є одним із основних джерел валютних надходжень до країни, скорочення посівних площ під цими культурами автоматично означає падіння експорту і валютної виручки. Скорочення виробництва, а відтак і експорту зернових та олійних, призведе до падіння і вантажних перевезень "Укрзалізниці" та її доходів. Таким чином, зростання тарифів призведе до негативного результату для самої "Укрзалізниці", - підкреслили в УЗА.

В умовах війни, а також загрози скорочення фінансової допомоги для бюджету України зі сторони партнерів, це матиме катастрофічні наслідки для всієї економіки.

"Підвищення тарифів призведе до прискорення інфляції, а скорочення валютних надходжень приведе до подальшої девальвації гривні і додатковому тиску на показник інфляції. В результаті, вся економіка і споживачі України постраждають від рішення АТ "Укрзалізниця" підвищити тарифи на вантажні перевезення. УЗА закликає уряд та АТ "Укрзалізниця" до діалогу з бізнесом та пошуку взаємоприйнятних рішень", - резюмували в асоціації.

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