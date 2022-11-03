Зерновий коридор. З одеських портів сьогодні вийшло ще сім суден

З портів Одеської області сьогодні вийшли ще сім суден з українським зерном. Продукція прямує до країн Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури в Facebook.

Сьогодні Україна відправила 290 тисяч тонн продукції. Зокрема, судно ESENTEPE, що вийшло з українського порту, транспортує 29 тисяч тонн насіння соняшника до Оману, а KEY KNIGHT - 67 тисяч тонн кукурудзи для Китаю.

З 1 серпня Україна експортувала 10 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

"В жовтні обсяги експорту могли б бути вищими на 30-40%, якби Росія штучно не блокувала інспекції в Босфорі", - йдеться у повідомленні.