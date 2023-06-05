UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Зернова угода": Росія порушує правила інспектування суден

Фото: Росія порушує правила інспектування суден у рамках "зернової угоди" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія не дотримується правил інспектування суден, які діють згідно з "зерновою угодою". Зерновози по три місяці не можуть зайти в українські порти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

Як зазначили у відомстві, 4 червня Росія зареєструвала два судна, які були заявлені до участі в "зерновій угоді" того ж дня.

"Це суперечить прийнятим правилам інспектування суден, які передбачають, що насамперед перевірку проходять ті, які найдовше перебувають у очікуванні", - пояснюють у міністерстві.

У територіальних водах Туреччини деякі судна очікують від Росії згоди на вхід до українських портів уже понад три місяці.

У відомстві наголошують, що Росія робить вибір суден для інспекції на власний розсуд, що максимально ускладнює планування роботи всіх учасників "зернової угоди".

При цьому, згідно з документом, у день має проводитись дев'ять інспекцій (три - на вхід, шість - на вихід), але зазвичай росіяни виконують не більше половини плану.

"Зернова угода"

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни проти України Росія заблокувала чорноморські порти нашої країни. Тому експорт зерна морем став неможливим. Пізніше за участю Туреччини та ООН вдалося погодити "зернову угоду", яка дозволяє Україні вивозити зерно Чорним морем.

Вже останні кілька місяців Росія порушує експорт українського зерна. Зокрема, вона не дозволяє зерновозам заходити до порту "Південний", який включений до "зернової угоди".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЧерное морезерновий коридорТурция