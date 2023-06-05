"Зернова угода": Росія порушує правила інспектування суден

Як зазначили у відомстві, 4 червня Росія зареєструвала два судна, які були заявлені до участі в "зерновій угоді" того ж дня.

"Це суперечить прийнятим правилам інспектування суден, які передбачають, що насамперед перевірку проходять ті, які найдовше перебувають у очікуванні", - пояснюють у міністерстві.

У територіальних водах Туреччини деякі судна очікують від Росії згоди на вхід до українських портів уже понад три місяці.

У відомстві наголошують, що Росія робить вибір суден для інспекції на власний розсуд, що максимально ускладнює планування роботи всіх учасників "зернової угоди".

При цьому, згідно з документом, у день має проводитись дев'ять інспекцій (три - на вхід, шість - на вихід), але зазвичай росіяни виконують не більше половини плану.

"Зернова угода"

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни проти України Росія заблокувала чорноморські порти нашої країни. Тому експорт зерна морем став неможливим. Пізніше за участю Туреччини та ООН вдалося погодити "зернову угоду", яка дозволяє Україні вивозити зерно Чорним морем.

Вже останні кілька місяців Росія порушує експорт українського зерна. Зокрема, вона не дозволяє зерновозам заходити до порту "Південний", який включений до "зернової угоди".