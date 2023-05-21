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Росія продовжує блокувати порт "Південний", попри поновлення "зернової ініціативи"

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Неділя 21 травня 2023 11:44
Росія продовжує блокувати порт "Південний", попри поновлення "зернової ініціативи" Фото: Росія продовжує блокувати порт "Південний", попри поновлення "зернової ініціативи" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація продовжує блокувати вхідний флот на найбільш глибоководний порт "Південний", попри продовження "зернової ініціативи".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Як пише міністерство:

  • 19 травня було проінспектовано 3 судна, які йдуть на завантаження до портів "Одеса" та "Чорноморськ". В інспекції та реєстрації суден на порт "Південний" було відмовлено без пояснення причини;
  • 20 травня було погоджено провести інспекцію 7 суден вхідного флоту на порти "Одеса" та "Чорноморськ", але провели лише 2. Всі заявлені на порт "Південний" Росія знов викреслила;
  • 21 травня заплановано лише 4 інспекцій, але знов без суден на порт "Південний".

Деструктивну політику щодо порту "Південний" Росія здійснює вже майже місяць. Наразі на території порту розташовано більше 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу. Має бути завантажено 26 суден.

Своєю поведінкою Росія зменшує ефективність "зернової угоди" й експорту.

"Адже порт "Південний" є найбільшим портом за пропускною здатністю і його виключення суттєво вплине на зменшення експортних обсягів", - пише пресслужба.

Зернова угода. Що це?

"Зернова ініціатива", є угодою між Україною, Туреччиною, Росією та ООН, яка була укладена після російського повномасштабного вторгнення на територію нашої країни, що призвело до повної зупинки поставок зерна.

Вперше документ було підписано в Стамбулі 22 липня 2022 року. Угода повинна забезпечувати безпечний експорт зерна з певних портів України для подолання продовольчої кризи у світі.

Термін дії угоди щоразу продовжують попри скиглення Росії та погрози призупинити свою участь.

Востаннє "зернову угоду" продовжили 17 травня ще на два місяці.

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