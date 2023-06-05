"Зерновая сделка": Россия нарушает правила инспектирования судов

Как отметили в ведомстве, 4 июня Россия зарегистрировала двое судов, которые были заявлены к участию в "зерновой сделке" в тот же день.

"Это противоречит принятым правилам инспектирования судов, предусматривающих, что в первую очередь проверку проходят те, которые дольше всего находятся в ожидании", - объясняют в министерстве.

В территориальных водах Турции некоторые суда ожидают от России согласия на вход в украинские порты уже более трех месяцев.

В ведомстве подчеркивают, что Россия совершает выбор судов для инспекции по своему усмотрению, что максимально усложняет планирование работы всех участников "зерновой сделки".

При этом, согласно документу, в день должно проводиться девять инспекций (три - на вход, шесть - на выход), но обычно россияне выполняют не больше половины плана.

"Зерновая сделка"

Отметим, что после начала полномасштабной войны против Украины Россия заблокировала черноморские порты нашей страны. Поэтому экспорт зерна по морю стал невозможным. Позже при участии Турции и ООН удалось согласовать "зерновую сделку", которая позволяет Украине вывозить зерно по Черному морю.

Уже последние несколько месяцев Россия нарушает экспорт украинского зерна. В частности, она не разрешает зерновозам заходить в порт "Южный", который включен в "зерновую сделку".