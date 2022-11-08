UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Зернова угода" буде продовжена 19 листопада, - Братчук

Фото: кораблі, що йдуть "зерновим коридором" (OZAN KOSE/AFP via Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Угода про експорт продовольства з України "зерновим коридором" буде пролонгована і "триватиме стільки, скільки потрібно", заявив прес-секретар Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова чиновника в ефірі "Мі-Україна" на телемарафоні "Єдині новини".

"Ми бачимо, що всі ці розмови Росії про вихід із "зернового коридору" закінчуються там, де починається турецький флот", - зазначив Братчук.

Він також переконаний, що Москва не стане атакувати каравани з українським зерном, які виходять з Одеського, Чорноморського та Південного портів, оскільки не наважиться воювати з країною НАТО та нападати на кораблі, які працюють за Всесвітньою продовольчою програмою.

Прес-секретар ОВА нагадав, що Україна укладала домовленості щодо "зернового коридору" лише з ООН і Туреччиною.

"Я впевнений, що 19 листопада буде пролонгація "зернової угоди"", - заявив Братчук, і додав, що вона може бути продовжена на рік, за що раніше висловлювалася Анкара.

"Я думаю, що Росія намагатиметься спекулювати на цій темі. Але зернова угода триватиме стільки, скільки потрібно", - сказав він.

Нагадаємо, раніше, 29 жовтня, РФ заявила про вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА", при цьому вже 2 листопада глава Кремля Володимир Путін розповів про поновлення участі.

Також повідомлялося, що глава Міноборони Туреччини заявив про намір запропонувати продовжити "зернову угоду" ще на один рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Економіка Українипродукти