"Зерновое соглашение" будет продлено 19 ноября, - Братчук

"Мы видим, что все эти разговоры России о выходе из "зернового коридора" заканчиваются там, где начинается турецкий флот", - отметил Братчук.

Он также убежден, что Москва не станет атаковать караваны с украинским зерном, которые выходят из Одесского, Черноморского и Южного портов, так как не решится воевать со страной НАТО и нападать на корабли, работающие по Всемирной продовольственной программе.

Пресс-секретарь ОВА напомнил, что Украина заключала договоренности относительно "зернового коридора" только с ООН и Турцией.

"Я уверен, что 19 ноября будет пролонгация "зернового соглашения"", - заявил Братчук, и добавил, что оно может быть продлено на год, за что ранее высказывалась Анкара.

"Я думаю, что Россия будет пытаться спекулировать на этой теме. Но зерновое соглашение продлится столько, сколько нужно", - высказался он.