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Зернова угода: Анкара анонсувала зустріч делегацій України, РФ і Туреччини

Фото: Анкара анонсувала зустріч делегацій України, РФ і Туреччини щодо зернової угоди (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В Стамбулі на 5 травня заплановані переговори України, РФ та Туреччини щодо зернової угоди. Зустріч пройде на рівні заступників міністрів оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Туреччини Хулусі Акара, якого цитує A Haber.

"5 травня у п'ятницю заступники міністрів оборони Туреччини, України та РФ планують зустрітися у Стамбулі для обговорення зернової угоди", - заявив Акар.

За його словами, сторони готові продовжити термін дії домовленостей.

"Ми хочемо, щоб ця ініціатива була продовжена без проблем. Тому що вона дуже важлива для країн, які цього потребують, а також для регіонального миру та стабільності. У цьому контексті ми можемо сказати, що сторони готові продовжити термін угоди", - додав Акар.

Нагадаємо, як писало Reuters з посиланням на високопоставленого українського чиновника, переговори щодо зернової угоди, яка дозволяє Україні експортувати продукцію через безпечний коридор у Чорному морі заплановані на сьогодні, 3 травня.

Українська сторона обговорює питання з Туреччиною та ООН, а ті своєю чергою ведуть окремі перемовини з РФ.

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Стамбулзерновий коридорТурция