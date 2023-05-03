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Зерновое соглашение: Анкара анонсировала встречу делегаций Украины, РФ и Турции

Фото: Анкара анонсировала встречу делегаций Украины, РФ и Турции по зерновому соглашению (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Стамбуле на 5 мая запланированы переговоры Украины, РФ и Турции по зерновому соглашению. Встреча пройдет на уровне замминистров обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Турции Хулуси Акара, которого цитирует A Haber.

"5 мая в пятницу заместители министров обороны Турции, Украины и РФ планируют встретиться в Стамбуле для обсуждения зерновых соглашений", - заявил Акар.

По его словам, стороны готовы продлить срок действия договоренностей.

"Мы хотим, чтобы эта инициатива была продлена без проблем. Потому что она очень важна для нуждающихся стран, а также для регионального мира и стабильности. В этом контексте мы можем сказать, что стороны готовы продлить срок соглашения", - добавил Акар.

Напомним, как писало Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, переговоры по зерновому соглашению, которое позволяет Украине экспортировать продукцию через безопасный коридор в Черном море, запланированы на сегодня, 3 мая.

Украинская сторона обсуждает вопросы с Турцией и ООН, а те в свою очередь ведут отдельные переговоры с РФ.

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