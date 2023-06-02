Зерно, олія та молоко дешевшають: світові ціни на продовольство впали до мінімуму за 2 роки

Індекс цін на продовольство ФАО у травні становив у середньому 124,3 пунктів, що на 2,6% менше, ніж у квітні, і на 22,1% нижче за історичний максимум, досягнутий у березні 2022 року.

Індекс цін на зернові ФАО знизився на 4,8%, порівняно з попереднім місяцем, що зумовлено падінням світових котирувань кукурудзи на 9,8%. Світові ціни на пшеницю також знизилися на 3,5%, відображаючи достатні запаси та нове продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Індекс цін на олії ФАО у травні впав на 8,7%, в середньому на 48,2% нижче за рівень попереднього року.

Індекс цін на молочні продукти ФАО знизився на 3,2% порівняно з квітнем, що було спричинено різким падінням світових цін на сир, в основному через наявність достатніх експортних поставок на тлі сезонно високого виробництва молока у північній півкулі.

Індекс цін на цукор ФАО зріс четвертий місяць поспіль, збільшившись на 5,5% порівняно з квітнем і досягнувши рівня майже на 31% вище, ніж роком раніше. Стрибок відбив більш обмежену доступність у всьому світі, зростаючу стурбованість щодо впливу явища Ель-Ніньо на врожай наступного сезону.

Індекс цін на м'ясо ФАО також зріс у травні, збільшившись на 1,0%.

Ціни в Україні

За прогнозом НБУ, продовольча інфляція цього року залишатиметься високою через зростання цін на плодоовочеву продукцію, що триває, у зв'язку з очікуваним зниженням урожаїв, а також ефекти від подорожчання палива в другому півріччі.

НБУ очікує, що порівняно дешеві корми стримуватимуть підвищення цін на продукцію тваринництва. У наступні роки із зменшенням ризиків безпеки продовольча інфляція швидко знижуватиметься завдяки відновленню технологічних та логістичних зв'язків, збільшенню врожаїв та очікуваному зниженню світових цін на продовольство та енергоносії. Це переважить вплив на відновлення споживчого попиту, зокрема через повернення мігрантів.