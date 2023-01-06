Світові ціни на продовольство у 2022 році досягли рекордного рівня, - ООН

Світові ціни на продовольство в середньому за 2022 рік були на 14,3% вищими, ніж у 2021 році. Індекс цін на продовольство ФАО зріс до максимуму з початку розрахунку 1990 року - 143,7 пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

За даними ФАО, індекс знижується дев'ять місяців поспіль, і в грудні він опустився на 1,9% до 132,4 пунктів. Крім того, у грудні індекс був на 1,0% нижчим, ніж в аналогічному місяці 2021 року.

У грудні індекс цін на олію знизився на 6,7% порівняно з листопадом і досяг найнижчого рівня з лютого 2021 року, відображаючи попит та перспективи зростання виробництва соєвої олії в Південній Америці, а також зниження цін на сиру нафту.

Індекс цін на зернові знизився на 1,9% порівняно з листопадом. Поточні врожаї у південній півкулі збільшили експортні постачання пшениці, тоді як сильна конкуренція з боку Бразилії призвела до зниження світових цін на кукурудзу.

Індекс цін на м'ясо у грудні знизився на 1,2% порівняно з листопадом, при цьому нижчі світові ціни на яловичину та м'ясо птиці переважують вищі ціни на свинину та баранину. На міжнародні ціни на яловичину вплинув млявий світовий попит на середньострокові поставки, тоді як більш ніж достатні експортні поставки призвели до зниження цін на м'ясо птиці. Ціни на свинину зросли на тлі сильного внутрішнього попиту, особливо в Європі.

Індекс цін на молочні продукти зріс на 1,2% у грудні після п'яти місяців зниження. Вищі світові ціни на сир, що відображають посилення ринкових умов, призвели до місячного зростання індексу, тоді як світові котирування на вершкове масло та сухе молоко знизилися.

Індекс цін на цукор також зріс, збільшившись на 2,4% порівняно з листопадом, в основному через побоювання щодо впливу несприятливих погодних умов на врожайність в Індії та затримок з переробкою цукрової тростини в Таїланді та Австралії.