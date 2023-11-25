Зерно з окупованих територій має бути враховано у санкціях проти РФ, - Рінкевичс

"Я думаю, що питання зерна чи інших продуктів харчування, які походять з окупованих територій України і були викрадені Росією, треба врахувати в санкційному механізмі. Деякі аспекти вже враховані", - заявив він.

Президент Латвії вважає не менш важливим, як координується реалізація санкцій на європейському рівні і як перевіряється походження тих чи інших продуктів.

"І з цього питання необхідно працювати", - наголосив він.

Рінкевичс нагадав, що санкції проти РФ не стосуються продуктів харчування та медичних засобів.

Санкції проти Росії

ЄС уже схвалив 11 пакетів санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили, приміром, продукти, які можна вживати у виробництві знаряддя. Зокрема, до санкцій внесли фізичних та юридичних осіб, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

В даний час ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій , що включає нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.

Нещодавно Євросоюз спільно з Єврокомісією представили Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії.

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