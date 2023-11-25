Зерно с оккупированных территорий должно быть учтено в санкциях против РФ, - Ринкевичс

"Я думаю, что вопрос зерна или других продуктов питания, которые происходят с оккупированных территорий Украины и были похищены Россией, надо учесть в санкционном механизме. Некоторые аспекты уже учтены", - заявил он.

Президент Латвии считает не менее важным, как координируется реализация санкций на европейском уровне и как проверяется происхождение тех или иных продуктов.

"И по этому вопросу необходимо работать", - подчеркнул он.

Ринкевичс напомнил, что санкции против РФ не касаются продуктов питания и медицинских средств.

Санкции против России

ЕС уже одобрил 11 пакетов санкций против России. Под ограничения попали, к примеру, продукты, которые можно употреблять в производстве орудия. В частности, в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

Недавно Евросоюз совместно с Еврокомиссией представили Совету ЕС свои предложения по 12-му пакету санкций против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.