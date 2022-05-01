"Зеркальные меры". В Госдуме хотят конфисковать активы западного бизнеса в России

Российская Федерация в ответ на заморозку активов на Западе с целью передачи их Украине может конфисковать активы западного бизнеса. А средства от продажи направить в экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Госдумы Вячеслава Володина.

По его словам, российский бизнес сегодня выкупает зарубежные компании, работающие в России, и действует "цивилизованно" в отличие от Польши, США и стран Балтии.

"В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы. А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны", - отметил Володин.