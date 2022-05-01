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"Дзеркальні заходи". У Держдумі хочуть конфіскувати активи західного бізнесу в Росії

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Москва, Неділя 01 травня 2022 09:52
"Дзеркальні заходи". У Держдумі хочуть конфіскувати активи західного бізнесу в Росії Фото: спікер Держдуми В'ячеслав Володін (duma gov ru)
Автор: Артем Горовенко

Російська Федерація у відповідь на заморозку активів на Заході з метою передачі їх Україні може конфіскувати активи західного бізнесу. А кошти від продажу направити в економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Держдуми В'ячеслава Володіна.

За його словами, російський бізнес сьогодні викуповує зарубіжні компанії, що працюють в Росії, і діє "цивілізовано" на відміну від Польщі, США і країн Балтії.

"У зв'язку з цим правильно відносно бізнесу, що знаходиться на території Російської Федерації, власники якого з недружніх країн, де приймаються подібні рішення, відповідати дзеркальними заходами: конфісковувати ці активи. А виручені від продажу кошти спрямувати на розвиток нашої країни", - зазначив Володін.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден запропонував Конгресу прийняти закон про конфіскацію активів російських олігархів для подальшої передачі їх Україні.

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