Зеркаль заявила, что не верит в скорый мир с Россией

Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

По ее мнению, Россия не изменит свой подход к Украине

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая недавно подала в отставку, не верит в скорый мир с Россией и считает, что цена за него может оказаться слишком большой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Она подчеркнула, что Россия не сможет быстро изменить свой подход к Украине, а потому не следует ожидать быстрого мира.

"Я провела столько раундов переговоров с россиянами. Они не могут вот так в миг изменить свой подход к Украине. Я не верю в такое чудо. Именно поэтому я не ожидаю быстрого мира с Россией" , - сказала она.

По ее словам, за любую услугу от россиян "придется платить".

"Я боюсь, что цена будет слишком велика", - отметила Зеркаль.

На вопрос о том, какую цену Украина может заплатить за мир с Россией, она не ответила, но при этом отметила, что никакой мирный процесс невозможен без ответственности виновных в преступлениях.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль вчера написала заявление об увольнении.

Напомним, на прошлой неделе Зеркаль объявила, что уходит из МИД. По ее словам, она планировала выполнить последнее задание, связанное с представлением интересов Украины в Гаагском суде, после чего оставить работу. Она также добавила, что не может оставаться в МИД на фоне "возможной реализации запроса на мир с Россией". Также она отметила, что последним аргументом стало отстранение от процессов относительно газовых переговоров.