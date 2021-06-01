Зеркаль после увольнения из "Нафтогаза" стала советником министра энергетики

"С украинской стороны во встрече также приняли участие заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков, советник министра Елена Зеркаль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждалось энергетическое партнерство Украины и Евросоюза. Также затрагивался вопрос газопровода "Северный поток-2". Симсон подтвердила позицию Еврокомиссии, которая заключается в том, что трубопровод "не выполняет функцию диверсификации поставок газа и в ЕС не поддерживает реализацию этого проекта".

Еврокомиссар также отметила, что Евросоюз ожидает от Украины внедрения запланированных реформ энергетики в соответствии с международными обязательствами.

Галущенко со своей стороны подчеркнул готовность Украины выполнять задачи, определенные годовым планом работы на 2021. "Интеграция ОЭС Украины в ENTSO-E является важной общей стратегической целью. Синхронизация позволит повысить степень прозрачности и эффективности торговли электроэнергией со странами ЕС", - отметил он.