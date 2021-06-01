Зеркаль після звільнення з "Нафтогазу" стала радником міністра енергетики

"З української сторони у зустрічі також взяли участь заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, радник міністра Олена Зеркаль", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в ході зустрічі обговорювалося енергетичне партнерство України і Євросоюзу. Також порушувалося питання газопроводу"Північний потік-2". Сімсон підтвердила позицію Єврокомісії, яка полягає в тому, що трубопровід "не виконує функцію диверсифікації постачання газу і в ЄС не підтримує реалізацію цього проєкту".

Єврокомісар також зазначила, що Євросоюз очікує від України впровадження запланованих реформ енергетики відповідно до міжнародних зобов'язань.

Галущенко зі свого боку підкреслив готовність України виконувати завдання, визначені річним планом роботи на 2021. "Інтеграція ОЕС України в ENTSO-E є важливою спільною стратегічною метою. Синхронізація дозволить підвищити ступінь прозорості та ефективності торгівлі електроенергією з країнами ЄС", - зазначив він.