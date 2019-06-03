Украина завтра представит свою позицию по спору с РФ в Гааге

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль прокомментировала рассмотрение Международным судом ООН в Гааге возражений России относительно наличия у Суда юрисдикции в отношении иска Украины. Об этом она заявила во время брифинга.

"Сегодня мы услышали позицию РФ. В принципе ничего нового по сравнению с тем, что мы слышали два года назад, они только расширили свою презентацию, а так все было ожидаемо. После того, как они предоставили свое возражение, была подготовлена наша письменная позиция, которая будет сегодня уже в публичном доступе. И завтра вы услышите все наши контраргументы в полном объеме", - заявила она.

Кроме того, Зеркаль считает позицию РФ затягиванием процесса.

"Это действительно является затягиванием процесса. Поскольку после этого суду будет нужно время на принятие решения - это до конца года, а после этого россиянам будет предоставлено еще 13 месяцев на подготовку меморандума. Все делается, чтобы затянуть процесс", - сказала Зеркаль.

Напомним, Международный суд ООН в Гааге сегодня начал рассмотрение возражений России относительно наличия у Суда юрисдикции в отношении иска Украины.

Украина предстала перед международным судом по своему первому делу относительно применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которую передали на рассмотрение в Суд еще в начале 2017 года.