ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия ответила на требования Украины в Гаагском суде

Новости » Политика    02.06.2019 - 15:10
Россия ответила на требования Украины в Гаагском суде
Иллюстративное фото (pca-cpa.org)

Россия не считает себя стороной спора по конвенции по финансированию терроризма  

Российская Федерация отрицает наличие спора с Украиной по конвенциям о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, в Гаагском суде на следующей неделе продолжатся слушания по иску Украины к России, в рамках которого РФ обвиняют в нарушении конвенции о борьбе с финансированием терроризма. На слушаниях российская сторона собирается заявить, что спора между Киевом и Москвой по данной конвенции нет.

"Мы намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей", - сообщили в МИД России .

Также в ведомстве отметили, что противоречия между странами "не имеют отношения ни к одной из конвенций".

"Так, развязанная Киевом гражданская война на Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2014 года суд в Гааге ввел меры против России за расовую дискриминацию в Крыму. Кроме того, судьи призвали Москву отменить запрет крымскотатарского Меджлиса и гарантировать права крымских татар и украинцев на территории полуострова.

В то же время трибунал не увидел причин для введения мер против России за финансирование терроризма.

 

Россию снова могут отстранить от Олимпиады, - Times
Новости Украины Российская ФедерацияГаагаТерроризм
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь