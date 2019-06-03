ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина завтра представит свою позицию по спору с РФ в Гааге

Новости » Общество    03.06.2019 - 16:20
Украина завтра представит свою позицию по спору с РФ в Гааге
Фото: Елена Зеркаль (mfa.gov.ua)

Суд сегодня начал рассмотрение возражений РФ относительно наличия у Суда юрисдикции в отношении иска Украины

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль прокомментировала рассмотрение Международным судом ООН в Гааге возражений России относительно наличия у Суда юрисдикции в отношении иска Украины.  Об этом она заявила во время брифинга.

"Сегодня мы услышали позицию РФ. В принципе ничего нового по сравнению с тем, что мы слышали два года назад, они только расширили свою презентацию, а так все было ожидаемо. После того, как они предоставили свое возражение, была подготовлена наша письменная позиция, которая будет сегодня уже в публичном доступе. И завтра вы услышите все наши контраргументы в полном объеме", - заявила она.

Кроме того, Зеркаль считает позицию РФ затягиванием процесса.

"Это действительно является затягиванием процесса. Поскольку после этого суду будет нужно время на принятие решения - это до конца года, а после этого россиянам будет предоставлено еще 13 месяцев на подготовку меморандума. Все делается, чтобы затянуть процесс", - сказала Зеркаль.

Напомним, Международный суд ООН в Гааге сегодня начал рассмотрение возражений России относительно наличия у Суда юрисдикции в отношении иска Украины.

Украина предстала перед международным судом по своему первому делу относительно применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которую передали на рассмотрение в Суд еще в начале 2017 года.

Зеркаль возглавила делегацию в Трибунале ООН по делу о морской агрессии РФ Рассматривать по сути дело моряков будет отдельный арбитраж, - Зеркаль
Новости Украины Елена Зеркаль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь