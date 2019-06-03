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Україна завтра представить свою позицію у спорі з РФ в Гаазі

Новини » Суспільство    03.06.2019 - 16:20
Україна завтра представить свою позицію у спорі з РФ в Гаазі
Фото: Олена Зеркаль (mfa.gov.ua)

Сьогодні Суд почав розгляд заперечень РФ щодо наявності у юрисдикції Суду щодо позову України

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль прокоментувала розгляд Міжнародним судом ООН в Гаазі заперечень Росії щодо наявності у юрисдикції Суду щодо позову України. Про це вона заявила під час брифінгу.

"Сьогодні ми почули позицію РФ. В принципі нічого нового порівняно з тим, що ми чули два роки тому, вони розширили свою презентацію, а так все було очікувано. Після того, як вони надали своє заперечення, була підготовлена наша письмова позиція, яка буде сьогодні вже в публічному доступі. І завтра ви почуєте всі наші контраргументи в повному обсязі", - заявила вона.

Крім того, Зеркаль вважає позицію РФ затягуванням процесу.

"Це дійсно є затягуванням процесу. Оскільки після цього суду буде потрібно час на прийняття рішення - це до кінця року, а після цього росіянам буде надано ще 13 місяців на підготовку меморандуму. Все робиться, щоб затягнути процес", - сказала Зеркаль.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН в Гаазі сьогодні почав розгляд заперечень Росії щодо наявності у юрисдикції Суду щодо позову України.

Україна постала перед міжнародним судом по своїй першій справі відносно застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, яку передали на розгляд до Суду ще до початку 2017 року.

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