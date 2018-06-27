Зеркаль обсудила усиление сотрудничества с председателем парламентской группы Бундестага

Замминистра выразила благодарность правительству ФРГ за солидарную позицию с Украиной

Сегодня, 27 июня, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль провела встречу с председателем парламентской группы Бундестага по сотрудничеству с Украиной Омидом Нурипурой (член фракции “Союз90/ Зеленые”). Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Немецкий депутат выразил заинтересованность в содействии усиления украинско-немецкого двустороннего сотрудничества и намерение поддерживать Украину “в особо драматический период ее развития”.

В свою очередь, Зеркаль выразила благодарность правительству ФРГ и немецким политикам за солидарную позицию с Украиной в защите суверенитета и территориальной целостности государства.

"В ходе встречи констатировалась важность углубления двустороннего взаимодействия в противодействии российским гибридным угрозам. В связи с этим Елена Зеркаль привлекла внимание к постоянным попыткам России путем кибератак, распространения фейковых новостей и искаженной информации о нашей стране дестабилизировать ситуацию в Украине, создать препятствия для эффективного курса на пути евроинтеграции", - сообщают в МИД.

Кроме этого, Зеркаль выразила обеспокоенность по поводу игнорирования Россией резолюций ООН по мониторингу ситуации с соблюдением прав человека в оккупированном Крыму.

Напомним, 22 июня Украина и Германия договорились активизировать сотрудничество по кибербезопасности и в сфере электронного правительства.