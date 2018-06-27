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Зеркаль обговорила поглиблення співробітництва з головою парламентської групи Бундестагу

НовиниПолітика    27.06.2018 - 18:01
Фото: зустріч (прес-служба МЗС)
Фото: зустріч (прес-служба МЗС)

Заступник міністра висловила вдячність уряду ФРН за солідарну позицію з Україною

Сьогодні, 27 червня, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль провела зустріч з головою парламентської групи Бундестагу зі співпраці з Україною Омідом Нуріпурою (член фракції “Союз90/ Зелені”). Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Німецький депутат висловив зацікавленість у сприянні поглиблення українсько-німецького двостороннього співробітництва та намыр підтримувати Україну “в особливо драматичний період її розвитку”.

Своєю чергою, Зеркаль висловила вдячність уряду ФРН та німецьким політикам за солідарну позицію з Україною у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави.

"У ході зустрічі констатувалася важливість поглиблення двосторонньої взаємодії у протидії російським гібридним загрозам. У цьому зв'язку Олена Зеркаль привернула увагу до постійних спроб Росії шляхом кібератак, поширення фейкових новин та спотвореної інформації про нашу країну дестабілізувати ситуацію в Україні, створити перешкоди для ефективного курсу на шляху євроінтеграції", - повідомляють у МЗС.

Крім цього, Зеркаль висловила стурбованість з приводу ігнорування Росією резолюцій ООН щодо моніторингу ситуації із дотриманням прав людини в окупованому Криму.

Нагадаємо, 22 червня Україна і Німеччина домовилися активізувати співпрацю з кібербезпеки та у сфері електронного уряду. 

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Теги публікації: Германия, сотрудничество, Елена Зеркаль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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