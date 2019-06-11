Зеркаль в Гаазі представила позицію України з позовом проти РФ

Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Зеркаль заявила, що Росія порушує права України в Чорному морі Азовському морі і Керченській протоці

Україна у третейському суді в Гаазі представила свою позицію з приводу юрисдикції Арбітражного трибуналу за позовом про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН по морському праву 1982 року. Про це заявила заступник глави МЗС Олена Зеркаль і написала про це у Facebook.

Вона вважає, що коли порушуються права держави за онвенцією, ця держава має право прагнути до вирішення спору. Росія намагається відібрати в України це право, вводячи в односторонньому порядку, аргумент про суверенітет.

"Незважаючи на те, що Росія не змогла переконати Україну в тому, що стосується досягнення остаточної домовленості по Азовському морю, вона робить вигляд, ніби бажаний нею результат все одно знайшов відображення в нормах права", - підкреслила представник МЗС України.

За її словами, єдиним способом для РФ уникнути відповідальності є переформатування справи, ініційованої Україною.

"У нас, як і у решти світу, не виникає жодних сумнівів те, що Крим - це Україна. Це закріплено в Конституції України й шанується міжнародним співтовариством. Росія також визнала суверенітет України над Кримом, у тому числі в юридично обов'язкових договорах. Росія не може просто так з'являтися в цьому арбітражному трибуналі і намагатися "п'яте через десяте" оскаржити його юрисдикцію", - заявила Зеркаль.

Представник України в суді зазначила, що Росія порушує права України в Чорному морі Азовському морі і Керченській протоці тим, що побудувала міст через протоку, обмежує судна, що прямують в українські порти або з них, розкрадає енергоресурси України в морі, не пускає українських рибалок води, де вони раніше ловили рибу.

Зеркаль висловила надію, що визнання Росією наказу Міжнародного трибуналу з морського права про призначення тимчасових заходів означає, що Росія готується до виконання цього обов'язкового наказу. Крім того, Зеркаль заявила, що РФ не може ухилитися від дії положень статей 286 та 288 Конвенції про те, що цей трибунал має юрисдикцію розглядати і вирішувати будь-які спори, що стосуються тлумачення або застосування цієї Конвенції.

Нагадаємо, 10 червня в Гаазі почалися слухання за позовом України проти Росії. Зокрема, постійна палата третейського суду в Гаазі вислухала позицію Росії з приводу юрисдикції Арбітражного трибуналу за позовом, який подала Україна.