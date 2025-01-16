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Зенітники збили російський експериментальний розвідувальний дрон "Мерлін-ВР"

Ілюстративне фото: російський розвідувальний дрон "Мерлін-ВР" (facebook.com/pasha.k.kashchuk)
Автор: Наталія Кава

Українській військові ліквідували російський дрон "Мерлін-ВР". Рідкісний дрон збили зенітники і пілоти ББС 63 бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Як розповіли військові, за даними безпілотником слідкували відразу два екіпажі FPV-дронів.

"Той, хто не встиг знищити здобич, зняв підрив і розліт уламків в небі", - підписано відео.

Що відомо про дрон "Мерлін-ВР"

Російський експериментальний безпілотний літальний апарат. Призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному і напівавтоматичному режимах.

За даними з відкритих джерел, цей дрон може перебувати в повітрі до десяти годин і підійматися на висоту до 5 км. Що в рази довше за російські Supercam і ZALA.

Корисне навантаження становить 6,5 кілограма, що дозволяє встановити на безпілотник потужний оптико-електронний модуль.

Виробляють дрон  на потужностях російського інституту у Смоленську.

Раніше ми писали про те, що в ніч на 16 січня російські терористи запустили проти України 55 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дрони-імітатори різних типів. Протиповітряній обороні вдалось знищити 34 з них.

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