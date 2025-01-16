Зенітники збили російський експериментальний розвідувальний дрон "Мерлін-ВР"

Раніше ми писали про те, що в ніч на 16 січня російські терористи запустили проти України 55 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дрони-імітатори різних типів. Протиповітряній обороні вдалось знищити 34 з них.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.